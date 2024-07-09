Минцифры предложило обмениваться данными о мигрантах с Белоруссией

Госдума поддержит законопроект о расширении списка правонарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из России, палата будет в кратчайшие сроки рассматривать предложения, способствующие решению проблем в миграционной сфере. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

МВД подготовило инициативу по расширению применения выдворения в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям Административного кодекса, касающимся правонарушений в области общественного порядка и безопасности, передает «Радиоточка НСН».

