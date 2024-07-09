Минцифры предложило обмениваться данными о мигрантах с Белоруссией

Минцифры планирует начать обмен информацией с МВД Белоруссии через информационную систему миграционного учета «Мир», следует из проекта постановления правительства.

По словам экспертов, это упростит визовый учет для иностранцев, а высланным лицам будет сложнее вернуться, так как страны будут обмениваться «списками» недобросовестных граждан.

Главный пристав РФ Аристов сообщил о кратном росте числа выдворяемых мигрантов

Госдума поддержит законопроект о расширении списка правонарушений, за которые предусмотрено выдворение мигрантов из России, палата будет в кратчайшие сроки рассматривать предложения, способствующие решению проблем в миграционной сфере. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

МВД подготовило инициативу по расширению применения выдворения в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям Административного кодекса, касающимся правонарушений в области общественного порядка и безопасности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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