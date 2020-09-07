Россия «перехватила» британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-29 поднимался в небо для перехвата над Баренцевым морем иностранного самолета-разведчика, принадлежащего ВВС Великобритании. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ.

Уточняется, что границы РФ нарушены не были. Это второй случай «перехвата» за сутки над Баренцевым морем. Ранее в понедельник МиГ-31 взлетал на «перехват» норвежского самолета.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что самолеты стран-участниц НАТО во время полетов регулярно имитируют нанесение ракетных ударов по территории России. Шойгу отметил, что вместо единичных вылетов самолетов-разведчиков авиация НАТО отрабатывает массовые полеты с заходами с имитацией ракетных ударов по российской территории.