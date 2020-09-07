Российский МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем норвежский самолет
Российский истребитель МиГ-31 вылетал на «перехват» норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион над Баренцевым морем. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.
Кроме того, отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Интерфакс подчеркивает, что для «перехвата» воздушной цели над Баренцевым морем в воздух поднимался истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота.
А на прошлой неделе стало известно, что восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.
Отмечается, что средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано приближение иностранных самолетов к границе РФ. Бомбардировщики B-52H способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 185 / сут.
Умерли
17 871+51 / сут.
Выздоровели
843 тыс.+2 328 / сут.
- Вынесен первый штраф за позднюю публикацию результатов теста на COVID-19
- Родственники Марии Колесниковой подадут заявление о её пропаже
- Российский МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем норвежский самолет
- Адвокат Ефремова отреагировал на обращение Охлобыстина к Путину
- Испытать вакцину от COVID-19 уже захотели около 25 тысяч москвичей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru