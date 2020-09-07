Российский МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем норвежский самолет

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на «перехват» норвежского самолета базовой патрульной авиации Р-3С «Орион над Баренцевым морем. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.

Кроме того, отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Интерфакс подчеркивает, что для «перехвата» воздушной цели над Баренцевым морем в воздух поднимался истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота.

Российский истребитель перехватил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем

А на прошлой неделе стало известно, что восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Отмечается, что средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано приближение иностранных самолетов к границе РФ. Бомбардировщики B-52H способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

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ФОТО: Владимир Вяткин
ТЕГИ:ГраницаРоссияНорвегияСамолет
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