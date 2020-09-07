Российский МиГ-31 «перехватил» над Баренцевым морем норвежский самолет

А на прошлой неделе стало известно, что восемь истребителей Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress над Черным морем. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

Отмечается, что средствами контроля воздушного пространства было зафиксировано приближение иностранных самолетов к границе РФ. Бомбардировщики B-52H способны нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

