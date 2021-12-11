Российской певице закрыли въезд на Украину

Российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов на территорию Украины не пустила пограничная служба страны. Им запрещен въезд на три года, сообщается в аккаунте ведомства на Facebook.

Петицию о запрете гастролей российских артистов на Украине передадут Зеленскому

В качестве причины запрета украинские пограничники назвали «незаконное посещение Крыма».

«При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», — отмечают в погранслужбе.

Уточняется, что российские артисты собирались на Украине провести концерт. Исполнители прилетели в Киев из Стамбула.

Ранее к Службе безопасности Украины (СБУ) обратился так называемый Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ) с требованием запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Ёлке.

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ФОТО: pixabay.com
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