Российской певице закрыли въезд на Украину

В качестве причины запрета украинские пограничники назвали «незаконное посещение Крыма».

«При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», — отмечают в погранслужбе.

Уточняется, что российские артисты собирались на Украине провести концерт. Исполнители прилетели в Киев из Стамбула.

Ранее к Службе безопасности Украины (СБУ) обратился так называемый Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ) с требованием запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Ёлке.