Российской певице закрыли въезд на Украину
Российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) и организатора ее концертов на территорию Украины не пустила пограничная служба страны. Им запрещен въезд на три года, сообщается в аккаунте ведомства на Facebook.
В качестве причины запрета украинские пограничники назвали «незаконное посещение Крыма».
«При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в том числе посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», — отмечают в погранслужбе.
Уточняется, что российские артисты собирались на Украине провести концерт. Исполнители прилетели в Киев из Стамбула.
Ранее к Службе безопасности Украины (СБУ) обратился так называемый Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ) с требованием запретить въезд в страну российским артистам Василию Вакуленко (Баста), Ирине Воробьевой (Круг) и Ёлке.
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