Действующий глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский победил на выборах президента, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Сообщается также, что действующий президент получил 79,4% голосов.

Выборы в Приднестровье прошли 12 декабря. По данным ЦИК, в голосовании приняли участием более 144 тысяч жителей. Вторым кандидатом стал житель села Гыртоп Сергей Пынзарь, он набрал 11,8% голосов.

Ранее в конгрессе США призвали Россию «вывести военные силы с международно-признанной территории Молдавии». Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что российские войска в Приднестровье находятся в соответствии с официально заключенными соглашениями и с учетом воли народа непризнанной республики.

