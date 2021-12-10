Молдавские пограничники не пустили в страну члена ОП Журавлева
Члена Общественной палаты РФ Владимир Журавлев заявил, что ему не разрешили въехать в Молдавию. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил общественный деятель в беседе с агентством, произошедшее — «надуманное, необоснованное решение пограничной службы Молдавии».
Ранее в пятницу стало известно, что молдавские пограничники не пустили в страну российского ученого, политолога Наталью Нарочницкую, которая прилетела в качестве наблюдателя на выборы в Приднестровье. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, Нарочницкая «два часа простояла ночью перед местными пограничниками, не понимая, что происходит».
Затем сотрудники погранслужбы отправили политолога в тот же самолет, которым она прилетела в Молдавию, и де-факто депортировали Нарочницкую. При этом политолог рассказала, что пограничники не пустили еще одного наблюдателя от ОП, Журавлева, который прилетел в страну еще в четверг.
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