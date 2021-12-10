Молдавские пограничники не пустили в страну члена ОП Журавлева

Менее 90 человек умерли в Москве от COVID за сутки впервые с конца октября

Первый детский технопарк креативных индустрий открылся в столице

Новый цифровой архив в ТиНАО набирает более 300 специалистов

Свыше трех тысяч лифтов заменили в Москве с начала года

ЗАГСы Москвы начали прием заявлений на бракосочетания на объектах транспорта