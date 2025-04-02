Житель Воронежской области получил 19 лет за госизмену
Суд приговорил жителя Воронежской области Руслана Минакова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
Минакова признали виновным по статьям «Незаконное хранение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, организованной группой», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное организованной группой» и «Государственная измена».
Судом установлено, что осужденный стал сотрудничать с представителем украинской разведки в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года. Минаков выполнял задания по устрашению населения и дестабилизации общественно-политической обстановки Белгородской и Курской областей, а также Воронежа.
По заданию украинского куратора в период с июня 2023 года по январь 2024 года Минаков забирал из тайников самодельные взрывные устройства и взрывчатые вещества, передавая их другим агентам спецслужб Украины.
Также Минаков осматривал объекты железнодорожной инфраструктуры в Воронежской области на предмет возможности диверсии в сентябре 2023 года.
Ранее ФСБ задержала сотрудника центрального аппарата одного из российских контрольно-надзорных органов, его заподозрили в государственной измене. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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