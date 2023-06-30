Российского хоккеиста арестовали в Польше по обвинению в шпионаже
Агентство внутренней безопасности Польши арестовало хоккеиста из России, которого обвинило в шпионаже в пользу РФ. Об этом заявил генпрокурор республики и министр юстиции Збигнев Зебро.
«Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в [хоккейном] клубе первой лиги», — написал Зебро в Twitter.
По данным пресс-службы министра-координатора Польши по делам спецслужб, россиянин якобы исследовал критически важную инфраструктуру в нескольких регионах Польши «в пользу иностранной разведки».
Мужчине предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку, ему может грозить до 10 лет заключения. Суд арестовал россиянина на три месяца.
Ранее ФСБ России задержала в Нальчике украинца, подозреваемого в шпионаже в пользу Службы безопасности Украины (СБУ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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