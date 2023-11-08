Российского футболиста Лесина нашли мертвым на берегу моря в Сочи

Тело футболиста и тренера Алексея Лесина было найдено на берегу Чёрного моря в Сочи, сообщает пресс-служба Министерства спорта и физической культуры Чувашии.

Двукратный олимпийский чемпион, фигурист Олег Протапопов умер на 92 году жизни

«Не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина», - говорится в сообщении.

Отец спортсмена Сергей Лесин рассказал, что его 30-летний сын отправился на всероссийские соревнования. По его словам, обстоятельства смерти Алексея неизвестны, идёт расследование.

Ранее чемпион мира по футболу 1966 года, выживший при крушении самолета «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон умер в возрасте 86 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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