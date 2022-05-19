Российского диспетчера заочно арестовали по делу о крушении самолёта президента Польши

Суд одновременно рассматривал дела двух диспетчеров. По делу Николая Краснокудского ходатайство прокуратуры об аресте было отклонено, а Виктора Рыженко заочно арестовали «на 30 дней с даты его задержания». Решения суда могут быть оспорены.

Трагедия произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. В условиях густого тумана самолёт Ту-154М разбился, погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария.

Межгосударственный авиационный комитет причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полёта, ссылаясь на запись переговоров пилотов самолёта президента Польши с диспетчерами аэропорта под Смоленском перед крушением лайнера. Варшава не соглашается с такими выводами.

