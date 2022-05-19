Российского диспетчера заочно арестовали по делу о крушении самолёта президента Польши
Польский суд по варшавскому району Мокотув заочно арестовал для одного из трёх российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения самолёта президента Польши, сообщает ТАСС.
Суд одновременно рассматривал дела двух диспетчеров. По делу Николая Краснокудского ходатайство прокуратуры об аресте было отклонено, а Виктора Рыженко заочно арестовали «на 30 дней с даты его задержания». Решения суда могут быть оспорены.
Трагедия произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском. В условиях густого тумана самолёт Ту-154М разбился, погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария.
Межгосударственный авиационный комитет причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полёта, ссылаясь на запись переговоров пилотов самолёта президента Польши с диспетчерами аэропорта под Смоленском перед крушением лайнера. Варшава не соглашается с такими выводами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Тренера Воронкова дисквалифицируют за «расистский скандал» на срок до двух лет
- Кириенко: советники по воспитанию появятся во всех школах России с 2023 года
- МИД РФ назвал условие для открытия доступа к морским портам Украины
- Мишустин: Единый фонд пенсионного и соцстрахования заработает с начала 2023 года
- Российского диспетчера заочно арестовали по делу о крушении самолёта президента Польши
- В Ростове арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар»
- Европарламент проголосовал за санкции против экс-канцлера Германии Шрёдера
- Глава «Новатэк»: Альтернативы российскому газу в Европе нет
- Путин в пятницу проведет заседание Совбеза страны по информационной безопасности
- Алишер Усманов и Ирина Винер решили развестись
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru