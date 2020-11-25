Прокуратура Польши опровергла наличие записей разговора Качиньского с братом
Прокуратура Польши опровергла наличие записей разговора экс-президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом непосредственно перед крушением самолета, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«В актах дела (об авиакатастрофе) нет ни аудиозаписи, ни стенограммы такой беседы», - приводит канал слова пресс-секретаря государственной прокуратуры Польши Эвы Бялик.
Ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщило, что такая стенограмма существует.
Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. Запись разговора входит в состав польского уголовного дела по факту крушения самолета.
Самолёт Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, в результате чего погибли 88 членов польской делегации и 8 членов экипажа. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия в селе Катынь Смоленской области. Межгосударственный авиационный комитет причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полета, ссылаясь на запись переговоров пилотов самолета президента Польши Леха Качиньского с диспетчерами аэропорта под Смоленском перед крушением лайнера. Варшава не соглашается с такими выводами.
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