Прокуратура Польши опровергла наличие записей разговора Качиньского с братом

Ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщило, что такая стенограмма существует.

Россия запросила у Польши стенограмму телефонного разговора, который президент Качиньский провел с братом прямо перед катастрофой в Смоленске. Запись разговора входит в состав польского уголовного дела по факту крушения самолета.

Самолёт Качиньского разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года, в результате чего погибли 88 членов польской делегации и 8 членов экипажа. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия в селе Катынь Смоленской области. Межгосударственный авиационный комитет причиной крушения назвал ошибки экипажа в плохих погодных условиях, а также недостатки в обеспечении полета, ссылаясь на запись переговоров пилотов самолета президента Польши Леха Качиньского с диспетчерами аэропорта под Смоленском перед крушением лайнера. Варшава не соглашается с такими выводами.

