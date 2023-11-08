Российского чиновника обвинили в халатности после гибели ребенка под Тулой

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности против председателя комитета по жизнеобеспечению администрации города Ефремова (Тульская область). Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Отмечается, что уголовное дело было возбуждено после инцидента, произошедшего на уличной спортплощадке 6 июня. На девятилетнего ребенка упали металлические ворота, из-за полученных травм мальчик скончался.

Ранее в городе Дербенте в результате наезда грузового поезда погиб несовершеннолетний. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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