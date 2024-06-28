Минюст внес экс-ведущую Курбангалееву и певца Спирина в реестр иноагентов
Минюст обновил список иноагентов и включил в него рок-музыканта, экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина и бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фариду Курбангалееву, сообщается на сайте ведомства.
В реестр также включены К.А. Пахалюк, И.Г. Шаблинский, А.О. Шуршев и Д.Д. Хейкинен.
С 2012 года в России действует статус иностранного агента, введенный поправками в закон о некоммерческих организациях. СМИ были признаны иностранными агентами в конце 2017 года, а физические лица — в конце 2020 года. Этот статус влечет за собой ограничения, включая лишение возможности получать государственную финансовую и имущественную поддержку, включая финансирование творческой деятельности.
11 марта президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу у иностранных агентов. Поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, подверженных иностранному влиянию, были приняты Госдумой 15 февраля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru