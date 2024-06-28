«Капитан Америка: Дивный новый мир» стал одним из самых дорогих фильмов Marvel
Бюджет фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» по итогам второй волны пересъёмок может вырасти до $375 млн с первоначальных $275 млн, сообщил портал World of Reel.
Основные съёмки проекта завершились еще в июне 2023 года, а сама премьера была назначена на июль этого года. Однако первые тестовые показы фильма оказались провальными. В итоге сценарий «Дивного нового мира» пришлось кардинально переписывать, после чего фильм отправился на пересъёмки ключевых экшн-сцен. Также в него ввели новых персонажей.
Сейчас новая версия «Капитана Америки» с Энтони Маки в главной роли, который заменил Криса Эванса, должна выйти в феврале 2025 года. Также в новом касте появятся Лив Тайлер, Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Тим Блейк Нельсон и многие другие.
Ранее стало известно, кинопрокатная компания Russian World Vision 18 июля выпустит в российских кинотеатрах таинственный фолк-хоррор «Одержимая», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США заявили, что продолжат патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
- Москва выразила протест Токио в связи с предстоящими учениями у границ России
- Байден заявил, что Трамп угрожает США
- МОК допустил до участия в Олимпиаде еще восемь российских атлетов
- «Капитан Америка: Дивный новый мир» стал одним из самых дорогих фильмов Marvel
- Минюст внес экс-ведущую Курбангалееву и певца Спирина в реестр иноагентов
- МИД России: Москва не прислушается к США в вопросах вероисповедания
- Захарова назвала провальными 14 пакетов антироссийских санкций
- В Подмосковье обосновались одни из крупнейших насекомых России
- В Дагестане по делу о терактах прошли обыски в школе единоборств Нурмагомедова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru