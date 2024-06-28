«Капитан Америка: Дивный новый мир» стал одним из самых дорогих фильмов Marvel

Бюджет фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» по итогам второй волны пересъёмок может вырасти до $375 млн с первоначальных $275 млн, сообщил портал World of Reel.

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Основные съёмки проекта завершились еще в июне 2023 года, а сама премьера была назначена на июль этого года. Однако первые тестовые показы фильма оказались провальными. В итоге сценарий «Дивного нового мира» пришлось кардинально переписывать, после чего фильм отправился на пересъёмки ключевых экшн-сцен. Также в него ввели новых персонажей.

Сейчас новая версия «Капитана Америки» с Энтони Маки в главной роли, который заменил Криса Эванса, должна выйти в феврале 2025 года. Также в новом касте появятся Лив Тайлер, Харрисон Форд, Джанкарло Эспозито, Тим Блейк Нельсон и многие другие.

Ранее стало известно, кинопрокатная компания Russian World Vision 18 июля выпустит в российских кинотеатрах таинственный фолк-хоррор «Одержимая», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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