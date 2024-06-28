Захарова назвала провальными 14 пакетов антироссийских санкций

Не сумели рестрикции разрушить и сплоченность россиян перед угрозой со стороны США и их союзников, отметила она.

Кроме того, официальный представитель МИД России заверила, что новый паркет антироссийских санкций не останется без ответа.

Ранее Евросоюз объявил о расширении своего списка санкций против России.

