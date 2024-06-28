Захарова назвала провальными 14 пакетов антироссийских санкций
28 июня 202420:56
Антироссийские санкции не оправдали надежд европейских властей на подрыв российской экономики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.
Не сумели рестрикции разрушить и сплоченность россиян перед угрозой со стороны США и их союзников, отметила она.
Кроме того, официальный представитель МИД России заверила, что новый паркет антироссийских санкций не останется без ответа.
Ранее Евросоюз объявил о расширении своего списка санкций против России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru