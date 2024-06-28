Захарова назвала провальными 14 пакетов антироссийских санкций

Антироссийские санкции не оправдали надежд европейских властей на подрыв российской экономики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

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Не сумели рестрикции разрушить и сплоченность россиян перед угрозой со стороны США и их союзников, отметила она.

Кроме того, официальный представитель МИД России заверила, что новый паркет антироссийских санкций не останется без ответа.

Ранее Евросоюз объявил о расширении своего списка санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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