МОК допустил до участия в Олимпиаде еще восемь российских атлетов
28 июня 202421:23
Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже еще восемь российских спортсменов. Соответствующий перечень размещен на сайте МОК.
Список пополнили теннисисты Анна Калинская и Павел Котов, каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков и дзюдоисты Махмадбек Махмадбеков, Дали Лилуашвили, Элис Старцева и Валерий Ендовицкий.
Ранее сообщалось, что нейтральные спортсмены, которые были отобраны на Олимпийские игры в Париже, получат необходимую материально-техническую поддержку от МОК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США признали ложь Байдена во время дебатов
- В России с 1 июля начнут эксперимент по маркировке пищевой продукции
- США заявили, что продолжат патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
- Москва выразила протест Токио в связи с предстоящими учениями у границ России
- Байден заявил, что Трамп угрожает США
- МОК допустил до участия в Олимпиаде еще восемь российских атлетов
- «Капитан Америка: Дивный новый мир» стал одним из самых дорогих фильмов Marvel
- Минюст внес экс-ведущую Курбангалееву и певца Спирина в реестр иноагентов
- МИД России: Москва не прислушается к США в вопросах вероисповедания
- Захарова назвала провальными 14 пакетов антироссийских санкций
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru