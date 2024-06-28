МОК допустил до участия в Олимпиаде еще восемь российских атлетов

Международный олимпийский комитет допустил до участия в Олимпиаде 2024 года в Париже еще восемь российских спортсменов. Соответствующий перечень размещен на сайте МОК.

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Список пополнили теннисисты Анна Калинская и Павел Котов, каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков и дзюдоисты Махмадбек Махмадбеков, Дали Лилуашвили, Элис Старцева и Валерий Ендовицкий.

Ранее сообщалось, что нейтральные спортсмены, которые были отобраны на Олимпийские игры в Париже, получат необходимую материально-техническую поддержку от МОК.

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ФОТО: РИА Новости / Гильем Бейкер
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