В ДТП с трактором под Пермью погиб четырехлетний ребенок
23 октября 202322:59
На трассе Кичаново — Дикая Гарь под Пермью произошло смертельное ДТП, заявила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в трактор с прицепом, находившийся на трассе без знака аварийной остановки.
Несовершеннолетний пассажир Toyota Land Cruiser получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранительные органы проводят проверку.
Накануне в Кировской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru