В ДТП с трактором под Пермью погиб четырехлетний ребенок

На трассе Кичаново — Дикая Гарь под Пермью произошло смертельное ДТП, заявила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В тоннеле на МКАД опрокинулся грузовой автомобиль

По информации ведомства, автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в трактор с прицепом, находившийся на трассе без знака аварийной остановки.

Несовершеннолетний пассажир Toyota Land Cruiser получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранительные органы проводят проверку.

Накануне в Кировской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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