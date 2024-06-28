В Подмосковье обосновались одни из крупнейших насекомых России

В Московской области зафиксирована популяция сколий-гигантов — одного из крупнейших насекомых России. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

Пресс-служба сообщила, что по заказу министерства был подготовлен актуализированный перечень объектов животного мира, обитающих в Московской области. В этом перечне особое внимание уделено появлению перепончатокрылого насекомого сколии-гиганта, одного из крупнейших видов насекомых России.

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Эти насекомые были обнаружены специалистами-энтомологами в 2018 году в городском округе Луховицы и регулярно встречаются с тех пор.

Включение сколии-гиганта в кадастр свидетельствует о его постоянном пребывании в Подмосковье. Теперь этот вид рассматривается как кандидат на включение в Красную книгу Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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