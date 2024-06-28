Байден заявил, что Трамп угрожает США

Президент США Джо Байден заявил, что экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп — подлинная угроза для США и демократии, сообщило агентство РИА Новости.

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Американский лидер добавил, что его соперник по президентской гонки опасен для всех принципов, которые поддерживают США.

Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собиратеся выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАВыборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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