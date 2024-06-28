Байден заявил, что Трамп угрожает США
28 июня 202421:32
Президент США Джо Байден заявил, что экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп — подлинная угроза для США и демократии, сообщило агентство РИА Новости.
Американский лидер добавил, что его соперник по президентской гонки опасен для всех принципов, которые поддерживают США.
Ранее в избирательном штабе главы Белого дома заявили, что Байден не собиратеся выходить из президентской гонки из-за неудачного, по мнению демократов, выступления на теледебатах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru