Путин: рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%

В мае Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта страны в первом квартале ускорился до 5,4% в годовом выражении, что было выше показателя в 4,9% в четвертом квартале 2023 года. Предварительные данные ведомства полностью соответствовали прогнозу, представленному Минэкономразвития ранее.

В текущем году Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет на 2,8%. Этот прогноз учитывает разнообразные факторы, включая внутренние и внешние экономические условия, а также ожидаемые изменения в потребительских и инвестиционных спросах, передает «Радиоточка НСН».

