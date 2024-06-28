Путин: рост ВВП России в первом полугодии составит около 5%
Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС заявил, что рост ВВП России в первом полугодии ожидается около 5%, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что текущий результат составляет 3,6% роста по прошлому году. Путин добавил, что первый квартал показал 5,4%, и он ожидает, что рост ВВП страны будет около 5% за полугодие.
В мае Росстат сообщил, что рост валового внутреннего продукта страны в первом квартале ускорился до 5,4% в годовом выражении, что было выше показателя в 4,9% в четвертом квартале 2023 года. Предварительные данные ведомства полностью соответствовали прогнозу, представленному Минэкономразвития ранее.
В текущем году Минэкономразвития ожидает, что ВВП России вырастет на 2,8%. Этот прогноз учитывает разнообразные факторы, включая внутренние и внешние экономические условия, а также ожидаемые изменения в потребительских и инвестиционных спросах, передает «Радиоточка НСН».
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