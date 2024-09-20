Греция выдала России скрывавшегося за границей наркоторговца из Башкирии
Правоохранители Греции выдали коллегам из России гражданина РФ, который был заочно осужден за попытку перепродажи героина. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.
По ее словам, в аэропорту Афин сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России был передан Айрат Салахов, находившийся в международном розыске за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой по предварительному сговору в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2006 году фигурант и его сообщники приобрели партию героина целью дальнейшей перепродажи, при этом они не смогли осуществить запланированное. Суд в Башкирии заочно приговорил гражданина к 8 годам заключения.
«Осужденный скрылся от правосудия за границей, был организован его международный розыск», — подчеркнула Волк.
В 2023 году мужчину задержали в Греции.
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