Экс-футболист сборной РФ Бугаев получил 9,5 года колонии по делу о наркотиках

Спортсмен был задержан в октябре 2023 года в Краснодаре, когда забирал из тайника 495 граммов мефедрона, приобретённые для дальнейшего незаконного сбыта в Сочи.

Изначально футболист заявлял, что купил наркотики с целью помочь правоохранителям изобличить продавцов, однако позже признал свою вину.

Суд приговорил Бугаева к 9,5 годам колонии строгого режима.

Ранее столичные правоохранители задержали 34-летнего полицейского, при котором находились более 20 подготовленных к сбыту свертков наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

