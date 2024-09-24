Экс-футболист сборной РФ Бугаев получил 9,5 года колонии по делу о наркотиках
Прикубанский районный суд Краснодара признал бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Спортсмен был задержан в октябре 2023 года в Краснодаре, когда забирал из тайника 495 граммов мефедрона, приобретённые для дальнейшего незаконного сбыта в Сочи.
Изначально футболист заявлял, что купил наркотики с целью помочь правоохранителям изобличить продавцов, однако позже признал свою вину.
Суд приговорил Бугаева к 9,5 годам колонии строгого режима.
Ранее столичные правоохранители задержали 34-летнего полицейского, при котором находились более 20 подготовленных к сбыту свертков наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru