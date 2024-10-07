Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы
Российского военного Кирилла Зиновьева приговорил к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима Томский гарнизонный военный суд за уклонение от службы. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
Отмечается, что осужденный не явился из отпуска на службу 1 мая 2023 года и остался отдыхать в Кемерово. Он был задержан год спустя сотрудниками полиции.
Ранее военнослужащего Вооруженных сил России приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за повторный отказ отправиться в зону спецоперации России на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru