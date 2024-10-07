Российский военный получил 5,5 года колонии за уклонение от службы

Отмечается, что осужденный не явился из отпуска на службу 1 мая 2023 года и остался отдыхать в Кемерово. Он был задержан год спустя сотрудниками полиции.

Ранее военнослужащего Вооруженных сил России приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за повторный отказ отправиться в зону спецоперации России на Украине.

