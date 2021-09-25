Российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор
В проливе Босфор столкнулись российский сухогруз и турецкое судно.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую службу Турции.
По данным ведомства, погибших или пострадавших нет.
«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам», — цитирует сообщение береговой службы Газета.ru.
К месту происшествия направлены буксиры. Турецкая сторона выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее произошло столкновение японского сухогруза Byakko и химического танкера lsan Pioneer под флагом Маршалловых островов во Внутреннем Японском море, передает телеканал NHK.В результате столкновения сухогруз перевернулся, три человека пропали без вести.
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