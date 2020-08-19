Российский Су-27 перехватил самолеты США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика и самолета патрульной авиации ВМС США над Черным морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.
В сообщении отмечается, что нарушения границы РФ допущено не было.
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США», - говорится в сообщении центра.
После того, как американские самолеты развернулись, российский истребитель вернулся на базу.
Ранее сообщалось, что российские истребители Су-27 предотвратили нарушение границ итальянским самолетом над Черным морем. Нарушения границы также не произошло.
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