Су-27 предотвратили нарушение границ итальянским самолетом над Черным морем

«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии», - сказано в сообщении.

Известно, что российский Су-27СМ вернулся на базу после разворота самолета ВМС Италии от государственной границы РФ.

«Весь полет российского истребителя Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ итальянским самолетом не допущено», - говорится в официальной информации.

Напомним, за последние несколько недель российские военные неоднократно направляли истребители на перехват иностранных самолетов у границ РФ. В частности, американские самолеты перехватывали над Черным, Баренцевым и Охотским морями.

