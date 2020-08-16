Су-27 предотвратили нарушение границ итальянским самолетом над Черным морем
Нарушение воздушных границ России самолетом ВМС Италии не допущено благодаря действиям истребителя Су-27СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Российский истребитель опознал итальянский самолет.
«Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации "Атлантик" ВМС Италии», - сказано в сообщении.
Известно, что российский Су-27СМ вернулся на базу после разворота самолета ВМС Италии от государственной границы РФ.
«Весь полет российского истребителя Су-27СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ итальянским самолетом не допущено», - говорится в официальной информации.
Напомним, за последние несколько недель российские военные неоднократно направляли истребители на перехват иностранных самолетов у границ РФ. В частности, американские самолеты перехватывали над Черным, Баренцевым и Охотским морями.
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