Российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем, передает РИА Новости.
В результате самолеты США повернули от границы, российский самолет за российские границы не вылетал.
Экипаж Су-27 определил эти самолеты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.
Добавим, что за последние несколько недель российские военные неоднократно направляли истребители на перехват американских самолетов у границ РФ. В частности, американские самолеты перехватывали над Черным, Баренцевым и Охотским морями.
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