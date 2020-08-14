Российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем, передает РИА Новости.

В результате самолеты США повернули от границы, российский самолет за российские границы не вылетал.

Экипаж Су-27 определил эти самолеты как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США.

Добавим, что за последние несколько недель российские военные неоднократно направляли истребители на перехват американских самолетов у границ РФ. В частности, американские самолеты перехватывали над Черным, Баренцевым и Охотским морями.

