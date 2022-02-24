Российский штурмовик Су-25 упал в ходе спецоперации на Украине

По его словам, летчик успешно катапультировался и на данный момент уже находится в расположении своей воинской части.

В ведомстве не уточнили, где именно произошло крушение.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации России по «демилитаризации и денацификации» Украины.



