Российский штурмовик Су-25 упал в ходе спецоперации на Украине
Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию во время военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, летчик успешно катапультировался и на данный момент уже находится в расположении своей воинской части.
В ведомстве не уточнили, где именно произошло крушение.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации России по «демилитаризации и денацификации» Украины.
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