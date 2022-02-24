Российский штурмовик Су-25 упал в ходе спецоперации на Украине

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию во время военной операции на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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По его словам, летчик успешно катапультировался и на данный момент уже находится в расположении своей воинской части.

В ведомстве не уточнили, где именно произошло крушение.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил начало спецоперации России по «демилитаризации и денацификации» Украины.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолетаМинобороны РФУкраина
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