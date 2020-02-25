Российский полицейский рассказал, откуда у его семьи 22 квартиры
Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин рассказал, откуда в собственности у его семьи оказалось 22 квартиры.
Подполковник объяснил, что из этой недвижимости ему принадлежит только ипотечная квартира и комната в общежитии, а все остальное недвижимое имущество находится в собственности родителей Качкина, сообщает НТВ.
Ранее прокуратура обнаружила у полицейского квартиры, а также дома и земельные участки на общую сумму более 63 миллионов рублей. Ежемесячный доход сотрудника воронежского ГИБДД составляет 60 тысяч рублей. Его родители пенсионеры. Есть еще родной брат, который работает также полицейским. В ведомстве полагают, что недвижимость необходимо конфисковать, так как ее происхождение не доказано.
Во вторник сообщалось, что осуждённый за хищение 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов экс-глава ФСИН Александр Реймер выйдет на свободу условно-досрочно. Он был приговорён к восьми годам колонии общего режима в июне 2017 года. Его лишили наград и звания генерал-полковника внутренней службы. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал приговор Реймеру примером борьбы с коррупцией.
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