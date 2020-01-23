Россия уступила Украине в мировом рейтинге коррупции

В индексе восприятия коррупции Transparency International за 2019 год Россия заняла 137-е место из 180. Рейтинг составляется ежегодно с 1995 года, государства оцениваются по 100-балльной системе, чем меньше баллов – тем более там развита коррупция в государственном секторе.

Россия повторила результат 2018 года, получив 28 баллов, однако страна поднялась на одну строчку. Аналогичные показатели у Кении, Либерии, Доминиканской республики, Дивана, Уганды, Парагвая, Мавритании и Папуа-Новая Гвинея.

При этом Белоруссия заняла 66-е место (45 баллов), Казахстан – 113-е (34 балла), а Украина, Киргизия и Азербайджан разделили 126-ю строчку, получив по 30 баллов.

Более коррумпированными, чем Россия, бывшими республиками СССР оказались Узбекистан и Таджикистан (153-е мессто с 26 баллами), и Туркменистан (165-е место, 19 баллов).

Наименее коррумпированными странами признаны Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Швейцария, замыкает первую пятерку Сингапур.

