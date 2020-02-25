Суд освободил экс-главу ФСИН Реймера по УДО

25 февраля 202009:43

Осуждённый за хищение 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов экс-глава ФСИН Александр Реймер выйдет на свободу условно-досрочно. Такое решение принял Центральный районный суд Калининграда, удовлетворив соответствующее ходатайство со второго раза, передает АГН «Москва».

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Реймер возглавлял ФСИН в 2009-2012 годах.

Он был приговорён к восьми годам колонии общего режима в июне 2017 года. Его лишили наград и звания генерал-полковника внутренней службы

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ФОТО: РИА Новости
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