Суд освободил экс-главу ФСИН Реймера по УДО
25 февраля 202009:43
Осуждённый за хищение 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов экс-глава ФСИН Александр Реймер выйдет на свободу условно-досрочно. Такое решение принял Центральный районный суд Калининграда, удовлетворив соответствующее ходатайство со второго раза, передает АГН «Москва».
Реймер возглавлял ФСИН в 2009-2012 годах.
Он был приговорён к восьми годам колонии общего режима в июне 2017 года. Его лишили наград и звания генерал-полковника внутренней службы
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