Российский пограничник погиб в ДТП в Армении

Российский военный автомобиль попал в ДТП на трассе Ереван - Мегри на участке Тигранашена, сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Генпрокуратура Азербайджана собрала доказательства по делу о сбитом российском Ми-24

В сообщении говорится, что авария произошла на 80 км автодороги, грузовик упал в ущелье примерно на 150 м.

«Один военнослужащий пограничных войск ФСБ России погиб, другой получил травмы», - добавили в ведомстве.

Ранее российский миротворец и 4 сотрудника МЧС непризнанной Нагорного-Карабахской республики были ранены, азербайджанский военный погиб при взрыве мины у Мадагиза.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПограничникиДТПФСБАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры