Российский пограничник погиб в ДТП в Армении
Российский военный автомобиль попал в ДТП на трассе Ереван - Мегри на участке Тигранашена, сообщает пресс-служба МЧС Армении.
В сообщении говорится, что авария произошла на 80 км автодороги, грузовик упал в ущелье примерно на 150 м.
«Один военнослужащий пограничных войск ФСБ России погиб, другой получил травмы», - добавили в ведомстве.
Ранее российский миротворец и 4 сотрудника МЧС непризнанной Нагорного-Карабахской республики были ранены, азербайджанский военный погиб при взрыве мины у Мадагиза.
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