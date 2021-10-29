Российский пограничник погиб в ДТП в Армении

В сообщении говорится, что авария произошла на 80 км автодороги, грузовик упал в ущелье примерно на 150 м.

«Один военнослужащий пограничных войск ФСБ России погиб, другой получил травмы», - добавили в ведомстве.

Ранее российский миротворец и 4 сотрудника МЧС непризнанной Нагорного-Карабахской республики были ранены, азербайджанский военный погиб при взрыве мины у Мадагиза.

