Генпрокуратура Азербайджана собрала доказательства по делу о сбитом российском Ми-24
Глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде заявила, что следствие по делу о катастрофе российского вертолёта Ми-24 во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе продолжается, сообщает РИА Новости.
По её словам, в рамках расследования уголовного дела Генпрокуратура Азербайджана провела соответствующие экспертизы и собрала необходимые материальные доказательства.
«Будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз», - подчеркнула Салимзаде.
Российский военный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября 2020 года в воздушном пространстве Армении. Во время крушения двое российский военносулужащих погибли, еще один ранен. Позже в МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит азербайджанскими военными по ошибке.
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