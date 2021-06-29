Генпрокуратура Азербайджана собрала доказательства по делу о сбитом российском Ми-24

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Гюнай Салимзаде заявила, что следствие по делу о катастрофе российского вертолёта Ми-24 во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе продолжается, сообщает РИА Новости.

По её словам, в рамках расследования уголовного дела Генпрокуратура Азербайджана провела соответствующие экспертизы и собрала необходимые материальные доказательства.

«Будет обеспечено принятие законного решения в соответствии с итогами экспертиз», - подчеркнула Салимзаде.

Российский военный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября 2020 года в воздушном пространстве Армении. Во время крушения двое российский военносулужащих погибли, еще один ранен. Позже в МИД Азербайджана заявили, что вертолет был сбит азербайджанскими военными по ошибке.

