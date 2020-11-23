Российский миротворец ранен в Карабахе, азербайджанский военный погиб

Российский миротворец и 4 сотрудника МЧС Нагорного Карабаха ранены, азербайджанский военный погиб при взрыве мины у Мадагиза, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Подрыв мины произошел при поиске тел погибших в Тертерском районе.

Как сообщает РИА Новости, российский военный доставлен в госпитать в Баку, его жизни ничего не угрожает.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.

Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня. Согласно документу, который вступил в силу 10 ноября, в зону конфликта на пять лет введены российские миротворцы.

