Российский инженер получил за взятку восемь лет колонии

Кроме того, по приговору суда инженер должен будет выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. На имущество мужчины, стоимость которого составляет порядка пяти миллионов рублей, был наложен арест.

Судом установлено, что злоумышленник совершил преступление 12 октября 2024 года. Деньги он незаконно получил от директора кемеровской подрядной организации. Взамен инженер подписал акты выполненных работ по договору на содержание и обслуживание железнодорожных путей химкомбината (фактически работы выполнены не были). Также он пообещал послабления при приемке выполненных работ.

Ранее начальник военного госпиталя Владимир Карпов, осужденный за взятку от военнослужащего, уехал в зону специальной военной операции, в связи с этим Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил фигуранта от наказания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

