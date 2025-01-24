Российский инженер получил за взятку восемь лет колонии
Инженеру химического комбината Томской области суд назначил наказание в виде восьми лет колонии. Его признали виновным в получении взятки в размере 400 тысяч рублей, отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынес суд в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Кроме того, по приговору суда инженер должен будет выплатить штраф в размере двух миллионов рублей. На имущество мужчины, стоимость которого составляет порядка пяти миллионов рублей, был наложен арест.
Судом установлено, что злоумышленник совершил преступление 12 октября 2024 года. Деньги он незаконно получил от директора кемеровской подрядной организации. Взамен инженер подписал акты выполненных работ по договору на содержание и обслуживание железнодорожных путей химкомбината (фактически работы выполнены не были). Также он пообещал послабления при приемке выполненных работ.
Ранее начальник военного госпиталя Владимир Карпов, осужденный за взятку от военнослужащего, уехал в зону специальной военной операции, в связи с этим Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону освободил фигуранта от наказания. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru