Экс-чиновников Минприроды обвинили во взятках в особо крупном размере

Экс-чиновники стали фигурантами уголовного дела в октябре 2024 года. Резяпов незадолго до этого ушел в отставку с должности начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений на особо охраняемых природных территориях профильного департамента Минприроды.

Кукс занимал должность заместителя начальника отдела анализа лесных отношений ведомственного Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела. По данным источника, Резяпов получал взятки для согласования проектов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», другие подробности дела пока не приводятся.

