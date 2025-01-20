Экс-чиновников Минприроды обвинили во взятках в особо крупном размере
Бывшим высокопоставленным сотрудникам министерства природных ресурсов и экологии Павлу Куксу и Альберту Резяпову предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Первый отправлен в следственный изолятор, второму определён домашний арест, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Экс-чиновники стали фигурантами уголовного дела в октябре 2024 года. Резяпов незадолго до этого ушел в отставку с должности начальника отдела регулирования лесных и земельных отношений на особо охраняемых природных территориях профильного департамента Минприроды.
Кукс занимал должность заместителя начальника отдела анализа лесных отношений ведомственного Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела. По данным источника, Резяпов получал взятки для согласования проектов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», другие подробности дела пока не приводятся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru