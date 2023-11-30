Российский генерал подорвался на мине в зоне СВО
30 ноября 202303:33
Генерал-майор России Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Лента.ру».
Он подорвался на мине. Это произошло в Харьковской области 28 ноября под Изюмом.
Завадский являлся выпускником Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года и окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году.
Ранее командир корабля погиб при атаке катера ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru