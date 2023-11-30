Российский генерал подорвался на мине в зоне СВО

Генерал-майор России Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Лента.ру».

При обстреле Херсонской области погибли четверо сотрудников полиции

Он подорвался на мине. Это произошло в Харьковской области 28 ноября под Изюмом.

Завадский являлся выпускником Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года и окончил Московское общевойсковое командное училище в 2000 году.

Ранее командир корабля погиб при атаке катера ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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