Генпрокуратура признала нежелательной работу НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что НПО была создана в январе 2021 года проживающими в Италии гражданами РФ. Представители организации ретранслируют тезисы пропаганды Запада в отношении России.

«Деятельность... сообщества сосредоточена на организации антироссийских митингов, манифестаций, привлечении внимания итальянского населения к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан», - рассказали в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, НПО собирает средства для украинских вооруженных формирований, сотрудничает с запрещенной в РФ террористической организацией, распространяет в соцсетях недостоверные сведения о специальной военной операции и деструктивную информацию в отношении руководства России.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society из США, напоминает 360.ru.

