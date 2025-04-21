Генпрокуратура признала нежелательной работу НПО Comunità dei Russi Liberi in Italia
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность итальянской неправительственной организации Comunità dei Russi Liberi in Italia. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что НПО была создана в январе 2021 года проживающими в Италии гражданами РФ. Представители организации ретранслируют тезисы пропаганды Запада в отношении России.
«Деятельность... сообщества сосредоточена на организации антироссийских митингов, манифестаций, привлечении внимания итальянского населения к якобы систематическим нарушениям в России прав и свобод граждан», - рассказали в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, НПО собирает средства для украинских вооруженных формирований, сотрудничает с запрещенной в РФ террористической организацией, распространяет в соцсетях недостоверные сведения о специальной военной операции и деструктивную информацию в отношении руководства России.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Hope Harbor Society из США, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru