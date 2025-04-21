Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Азербайджане
Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали на северо-западе Азербайджана. Об этом заявили в бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
По данным экспертов, подземные толчки произошли в 08:31 (07:31 мск) в Шекинском районе. Эпицентр землетрясения находился в 6 км к востоку от станции Шеки. Очаг располагался на глубине 17 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не зарегистрировано.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Таджикистане, напоминает Ura.ru. В результате были повреждены 17 домов, погиб ребенок.
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