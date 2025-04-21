Суд в Москве признал Google виновной в разглашении данных участников СВО

Столичный Таганский суд признал компанию Google виновной в разглашении информации о военных, участвующих в специальной военной операции, и сведений о потерях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы соответствующего дела.

Организацию оштрафовали из-за нескольких роликов на видеохостинге YouTube. В одном из видео содержалась информация, раскрывающая имена и персональные данные личного состава российских Вооруженных Сил, привлекаемого к проведению СВО. В другом ролике содержались имена, анкетные и персональные данные погибших.

Кроме того, еще одно видео содержало запрещенные сведения о способах добровольной сдачи в плен.

Ранее Таганский суд оштрафовал Google LLC на 3,8 млн рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, напоминает 360.ru.

