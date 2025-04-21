Более 60 семей переехали в ЖК по реновации в проезде Черепановых

С начала старта переселения в новостройку по программе реновации на севере столицы в районе Коптево уже переехали 63 семьи. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Переселение в новостройку в проезде Черепановых началось в феврале этого года. На сегодня из 96 переезжающих семей 63 отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, большинство семей, участвующих в программе реновации, воспользовались поддержкой города при переезде. Власти бесплатно предоставили им услуги грузчиков и транспорт для перевозки имущества из старых квартир в новые.

Новый дом расположен в районе с хорошо развитой инфраструктурой. В непосредственной близости находятся школы, детские сады, объекты социально-бытового обслуживания, а также станции Лихоборы и Коптево Московского центрального кольца (МЦК).

Всего в рамках программы реновации в районе Коптево планируется расселить 123 старых дома, что затронет более 23 тысяч жителей, которым будут предоставлены новые квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился удвоить темпы реализации программы реновации.

