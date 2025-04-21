В Таиланде семь человек погибли в ДТП с автобусом

Междугородний рейсовый автобус попал в ДТП на трассе и сгорел на трассе в Таиланде, погибли семь человек. Об этом пишет газета «Тхаи Рат».

Транспортное средство следовало из города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг.

«Вероятнее всего, у автобуса не сработали тормоза, так как при спуске с горы он на полной скорости врезался в прицеп грузового автомобиля, груженого тапиокой. После столкновения возник пожар», - отмечает газета.

Семь человек погибли на месте, 53 спасли из горящего автобуса, 41 пострадавшему потребовалась помощь медиков. По данным издания, в числе погибших основной и сменный водители автобуса, а также один ребенок.

Ранее автобус въехал в здание в Дзержинске Нижегородской области, пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.

