В Таиланде семь человек погибли в ДТП с автобусом
Междугородний рейсовый автобус попал в ДТП на трассе и сгорел на трассе в Таиланде, погибли семь человек. Об этом пишет газета «Тхаи Рат».
Транспортное средство следовало из города Нонгкхай в приморскую провинцию Районг.
«Вероятнее всего, у автобуса не сработали тормоза, так как при спуске с горы он на полной скорости врезался в прицеп грузового автомобиля, груженого тапиокой. После столкновения возник пожар», - отмечает газета.
Семь человек погибли на месте, 53 спасли из горящего автобуса, 41 пострадавшему потребовалась помощь медиков. По данным издания, в числе погибших основной и сменный водители автобуса, а также один ребенок.
Ранее автобус въехал в здание в Дзержинске Нижегородской области, пострадали четыре человека, пишет Ura.ru.
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