Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию
Стоимость золота обновила исторический рекорд, превысив $3400 за тройскую унцию, следует из данных торгов.
16 апреля рекорд золота составлял 3350 долларов за унцию. В моменте стоимость поднималась до рекордных 3 354,65 доллара. Спустя несколько дней был побит абсолютный исторический рекорд.
Аналитики связывают рост цен с продолжающейся геополитической напряженностью, повышенным спросом со стороны центробанков и инвесторов, а также сохраняющейся неопределённостью на валютных и фондовых рынках.
При этом мировые цены на золото показали резкое снижение 3 апреля, обрушившись до $3077,2 за тройскую унцию (на 2,81%).
Ранее аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева посоветовала россиянам, которые располагают крупными денежными суммами, рассмотреть возможность хранения средств в золоте, фондах, недвижимости, передает «Радиоточка НСН».
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