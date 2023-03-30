Российский автотурист провалился под лед на Байкале
Российский путешественник провалился на автомобиле под лед на озере Байкал в Иркутской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что трое россиян отправились на автомобилях с острова Ольхон по закрытой ледовой переправе ночью и заблудились. Поблизости от острова Хунык Малого Моря одна из машин провалилась в ледяной нажим. Сообщается, что водитель сумел выбраться из транспортного средства.
Спасатели доставили путешественников до залива Куркут. Все трое туристов находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за плохого качества поднять автомобиль сейчас невозможно.
Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук заявил, что в мартовской воде человек может продержаться не больше десяти минут.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+10 750 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 467 / сут.
- Суд оштрафовал бывшего курского учителя за дискредитацию армии по доносу отца ученика
- Российские войска сообщили об активизации разведки ВСУ на кременском участке фронта
- Глава РФС Дюков о Fan ID: Нет предела совершенству
- Актера Станислава Садальского госпитализировали
- Макрон потребовал сократить во Франции потребление воды
- СКР возбудил уголовное дело против пенсионера за насилие в отношении полицейских
- В Москве задержали блогера Стасика Кудрявого из-за видео с осквернением иконы
- Обвиняемую в коррупции врио замгубернатора Брянской области отправили в СИЗО
- Экс-аналитик ЦРУ рассказал о высокомерии и некомпетентности администрации Байдена
- В Госдуму внесли законопроекты, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков в сети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru