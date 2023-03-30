Российский автотурист провалился под лед на Байкале

Российский путешественник провалился на автомобиле под лед на озере Байкал в Иркутской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону на странице в социальной сети «ВКонтакте».

СМИ: Тело основателя группы «Cream Soda» Свиргунова найдено в Волге

Отмечается, что трое россиян отправились на автомобилях с острова Ольхон по закрытой ледовой переправе ночью и заблудились. Поблизости от острова Хунык Малого Моря одна из машин провалилась в ледяной нажим. Сообщается, что водитель сумел выбраться из транспортного средства.

Спасатели доставили путешественников до залива Куркут. Все трое туристов находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за плохого качества поднять автомобиль сейчас невозможно.

Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук заявил, что в мартовской воде человек может продержаться не больше десяти минут.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ТуристыПроисшествияБайкал

Горячие новости

Все новости

партнеры