Российский автотурист провалился под лед на Байкале

Отмечается, что трое россиян отправились на автомобилях с острова Ольхон по закрытой ледовой переправе ночью и заблудились. Поблизости от острова Хунык Малого Моря одна из машин провалилась в ледяной нажим. Сообщается, что водитель сумел выбраться из транспортного средства.

Спасатели доставили путешественников до залива Куркут. Все трое туристов находятся в удовлетворительном состоянии. Из-за плохого качества поднять автомобиль сейчас невозможно.

Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника «Мособлпожспаса» Игорь Томчук заявил, что в мартовской воде человек может продержаться не больше десяти минут.

