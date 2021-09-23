Российские военные опровергли заявление Эстонии о нарушении воздушной границы

Минобороны РФ опровергло заявление МИД Эстонии о якобы нарушении российским военным самолётом А-50 воздушного пространства этой страны, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В сообщении говорится, что водушное судно осуществляло плановый перелет из Калининградской области в пункт постоянной дислокации «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

«Экипаж находился на связи с эстонскими диспетчерами, никаких претензий к российскому экипажу не предъявлялось, границы других государств не нарушались, что подтверждено средствами объективного контроля», - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в МИД Эстонии был вызван посол России Александр Петров, которому была передана нота из-за якобы нарушения российским военным самолётом воздушного пространства страны.

