Эстония обвинила российских лётчиков в нарушении воздушного пространства

Посол России Александр Петров был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана нота из-за якобы нарушения российским военным самолётом воздушного пространства страны, сообщает пресс-служба дипведомства республики.

По данным главного штаба эстонских сил обороны, в районе острова Вайндлоо самолёт ВВС России А-50 22 сентября находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Воздушное судно следовало с выключенным транспондером, и не контактировало с эстонской авиадиспетчерской службой.

В МИД Эстонии заявили, что «ряд повторяющихся инцидентов такого рода является неприемлемым».

Ранее Главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил в нарушении воздушного пространства два российских истребителя Су-35С.