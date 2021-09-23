Эстония обвинила российских лётчиков в нарушении воздушного пространства
Посол России Александр Петров был вызван в МИД Эстонии, где ему была передана нота из-за якобы нарушения российским военным самолётом воздушного пространства страны, сообщает пресс-служба дипведомства республики.
По данным главного штаба эстонских сил обороны, в районе острова Вайндлоо самолёт ВВС России А-50 22 сентября находился в воздушном пространстве Эстонии менее одной минуты. Воздушное судно следовало с выключенным транспондером, и не контактировало с эстонской авиадиспетчерской службой.
В МИД Эстонии заявили, что «ряд повторяющихся инцидентов такого рода является неприемлемым».
Ранее Главный штаб Сил обороны Эстонии обвинил в нарушении воздушного пространства два российских истребителя Су-35С.
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