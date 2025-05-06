Средства ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ над российскими регионами

Российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников с 9:30 до 13:10, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Средства ПВО уничтожили за ночь 105 украинских БПЛА

В Минобороны России отметили, что 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Орловской областью, еще семь - над Курской.

Кроме того, над Брянской областью сбили три дрона.

Ранее над территорией Мурманской области были уничтожены три БПЛА самолетного типа ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияУкраинаВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры