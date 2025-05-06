Средства ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ над российскими регионами
6 мая 202514:16
Российские средства ПВО уничтожили 25 украинских беспилотников с 9:30 до 13:10, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны России отметили, что 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Орловской областью, еще семь - над Курской.
Кроме того, над Брянской областью сбили три дрона.
Ранее над территорией Мурманской области были уничтожены три БПЛА самолетного типа ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru