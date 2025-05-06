Средства ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ над российскими регионами

В Минобороны России отметили, что 15 беспилотников ВСУ были сбиты над Орловской областью, еще семь - над Курской.

Кроме того, над Брянской областью сбили три дрона.

Ранее над территорией Мурманской области были уничтожены три БПЛА самолетного типа ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

