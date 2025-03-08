Российские средства ПВО уничтожили 178 БПЛА за сутки

Российские средства ПВО за сутки уничтожили пять бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 178 беспилотников, сообщили в российском оборонном ведомстве.

ВС РФ освободили Скудное и Бурлацкое в ДНР

Кроме того, ВС РФ поразили военные аэродромы и объект энергетики, питающий ВПК Украины.

В Минобороны РФ также отчитались, что потери украинской стороны за сутки составили около 1300 военнослужащих.

Ранее российские военные освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОМинобороны РФУкраинаВСУСпецоперация

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