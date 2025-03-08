Российские средства ПВО уничтожили 178 БПЛА за сутки
8 марта 202513:59
Российские средства ПВО за сутки уничтожили пять бомб JDAM, снаряд РСЗО HIMARS и 178 беспилотников, сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, ВС РФ поразили военные аэродромы и объект энергетики, питающий ВПК Украины.
В Минобороны РФ также отчитались, что потери украинской стороны за сутки составили около 1300 военнослужащих.
Ранее российские военные освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru