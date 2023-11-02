Российские средства ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростову

Российская система ПВО отработала по воздушной цели над территорией Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Над Белгородской областью сработала российская система ПВО

По его словам, в настоящий момент оперативники уточняют последствия на земле.

Ранее системы ПВО перехватили два украинских БПЛА в Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Ростовская ОбластьУкраинаВСУПВО

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