ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, сообщил губернатор.
Ранее ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью. Попытка атаки пресечена 26 сентября в 5:30.
В понедельник Минобороны отчиталось о пресечении атаки восьми украинских беспилотников. Четыре сбили над северо-западной частью Черного моря и Крымом, по два дрона - в Курской и Брянской областях, передает «Радиоточка НСН».
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