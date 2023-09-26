ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле, сообщил губернатор.

Ранее ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью. Попытка атаки пресечена 26 сентября в 5:30.

В понедельник Минобороны отчиталось о пресечении атаки восьми украинских беспилотников. Четыре сбили над северо-западной частью Черного моря и Крымом, по два дрона - в Курской и Брянской областях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Белгородская областьПВОБеспилотники

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